Удар «Искандера» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода был снят на видео

На кадрах можно увидеть, как военные определили цель удара. Далее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар боеприпасом с кассетной боевой частью, уточнили в ведомстве. После этого заметен дым, возникший в результате возгорания автотранспорта.