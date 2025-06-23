Удар «Искандера» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода был снят на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео удара комплексом «Искандер-М» по полигону около села Давыдов Брод в Херсонской области.
На кадрах можно увидеть, как военные определили цель удара. Далее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар боеприпасом с кассетной боевой частью, уточнили в ведомстве. После этого заметен дым, возникший в результате возгорания автотранспорта.
Военные российской армии поразили полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в селе Давыдов Брод в Херсонской области. В результате точечного удара «Искандером» было ликвидировано более 70 украинских военных.
В военном ведомстве уточнили, что полигон предназначен для учебно-тренировочных целей. Российские бойцы нашли объект в ходе проведения разведывательных мероприятий.