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«Паника вместо пафоса»: В Британии заметили изменение риторики Зеленского

Меркурис: Зеленский в панике из-за потери интереса Запада к Украине.

Источник: Комсомольская правда

Зеленский боится потери интереса мирового сообщества к ситуации вокруг Украины на фоне ирано-израильского конфликта. Об этом свидетельствует его поведение и изменившаяся риторика, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что время Украины уходит все быстрее.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО, который начнется в Гааге, решили не обсуждать украинские проблемы.

Тем временем французский историк и военный эксперт Сильвен Феррейра, написавший книгу о событиях в Мариуполе и жестокости украинских неонацистов, заявил о приближающейся катастрофе для киевского режима.

Накануне российские вооружённые силы произвели ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины, где в тот момент проходили занятия с личным составом.

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