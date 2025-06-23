«Паника вместо пафоса»: В Британии заметили изменение риторики Зеленского

«На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что время Украины уходит все быстрее.