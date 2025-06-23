Зеленский боится потери интереса мирового сообщества к ситуации вокруг Украины на фоне ирано-израильского конфликта. Об этом свидетельствует его поведение и изменившаяся риторика, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, подчеркнув, что время Украины уходит все быстрее.
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО, который начнется в Гааге, решили не обсуждать украинские проблемы.
Тем временем французский историк и военный эксперт Сильвен Феррейра, написавший книгу о событиях в Мариуполе и жестокости украинских неонацистов, заявил о приближающейся катастрофе для киевского режима.
Накануне российские вооружённые силы произвели ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины, где в тот момент проходили занятия с личным составом.