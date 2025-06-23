В Прикамье простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Леонидом Лесниковым

Прощание с погибшим на СВО гранатомётчиком Леонидом Лесниковым пройдёт в Пермском крае 24 июня, сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
Военнослужащий погиб в ходе проведения спецоперации в ноябре 2024 года. Леонид Лесников родился в посёлке Жемчужном, а последнее время жил с семьёй в Кербатах. Уточняется, что боец погиб при исполнении воинского задания в районе Макеевки.
«От себя лично и от администрации Гайнского муниципального округа выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям Леонида. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Прощание с военнослужащим Леонидом Лесниковым состоится 24 июня. Панихида пройдёт в ДК в Жемчужном. Днём ранее, 23 июня, проститься с бойцом смогут жители посёлка Кербаты.