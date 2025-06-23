В Прикамье простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Леонидом Лесниковым

Военнослужащий погиб в ходе проведения спецоперации в ноябре 2024 года. Леонид Лесников родился в посёлке Жемчужном, а последнее время жил с семьёй в Кербатах. Уточняется, что боец погиб при исполнении воинского задания в районе Макеевки.