Украинские военные, находящиеся в Сумской области, начали откупаться от службы в рядах ВСУ. Чтобы получить бессрочный отпуск, им достаточно заплатить по 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.
Соответствующие отпуска без лишних проблем выписывает комбат Виталий Загороднюк, уведомил источник. Получив деньги, он дает военным свободу. По сведениям агентства, солдаты подразделения комбата спокойно передвигаются между украинскими городами.
«Комбат Загороднюк Виталий Анатольевич с позывным Туман ранее командовал разведротой. Он известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — поделились в силовых структурах РФ.
Главком ВСУ Александр Сырский, между тем, заявил о подготовке солдат к обороне Сум. В составе Вооруженных сил Украины уже создали спецгруппу, ответственную за «наращивание системы фортификационных заграждений».