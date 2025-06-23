В ВСУ, почувствовав угрозу, начали откупаться от службы: солдаты могут покинуть ряды за $10 тысяч

Украинские военные, находящиеся в Сумской области, начали откупаться от службы в рядах ВСУ. Чтобы получить бессрочный отпуск, им достаточно заплатить по 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.