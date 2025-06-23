Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ направили на сумское направление недоукомплектованную бригаду

Отправленная на Сумское направление бригада укомплектовано на 30% вооружением.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке остановить наступление российской армии в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как передает собеседник агентства, данное подразделение сформировали в прошлом году и на сегодняшний день оно укомплектовано на 30% вооружением и на 70% численным составом. ВС России на данный момент освободили 14 населенных пунктов в Сумской области.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, такая мера вынужденная из-за действий украинских войск, которые ранее проникли в Курскую область. Он отметил, что взятие города Сумы не является целью, однако полностью исключать этого не стал..