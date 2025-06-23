Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке остановить наступление российской армии в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как передает собеседник агентства, данное подразделение сформировали в прошлом году и на сегодняшний день оно укомплектовано на 30% вооружением и на 70% численным составом. ВС России на данный момент освободили 14 населенных пунктов в Сумской области.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, такая мера вынужденная из-за действий украинских войск, которые ранее проникли в Курскую область. Он отметил, что взятие города Сумы не является целью, однако полностью исключать этого не стал..