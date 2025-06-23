ТАСС: ВСУ направили на сумское направление недоукомплектованную бригаду

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, такая мера вынужденная из-за действий украинских войск, которые ранее проникли в Курскую область. Он отметил, что взятие города Сумы не является целью, однако полностью исключать этого не стал..