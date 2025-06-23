Апти Алаудинов ответил СБУ, объявившей его в розыск: грозное предупреждение

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО России генерал-лейтенант Апти Алаудинов предупредил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), объявивших его в розыск, что может первым найти их.
«Я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — приводит РИА Новости слова командира «Ахмата».
Алаудинов отметил, что после победы России сотрудников СБУ ждет суд.
«Будем судить всех вот этих вот умников, которые думают, что каким-то своим розыском они могут нас напугать», — добавил военачальник.
Напомним, СБУ объявила Апти Алаудинова в розыск. Украинский суд постановил, что в отношении главы «Ахмата» разрешено «задержание с целью привода». Генерал-лейтенанта обвиняют в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Ранее сообщалось, что его внесли в базу украинского сайта «Миротворец».