Трамп заявил о точном попадании в цели при ударах США по Ирану

Американские военные, которые наносили удары по ядерным объектам в Иране, якобы попадали точно в цели, заявил президент США Дональд Трамп.
«В яблочко!» — уточнил он на своей странице в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что ударами затронуты места, которые находятся гораздо ниже уровня земли. Трамп подчеркнул, что слово «уничтожение» является «точным термином», которым можно описать результат этой атаки.
Напомним, президент США ранее уточнял, что авиаударам США подверглись комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Телеканал Al Jazeera сообщил, что после атаки американских военных на Иран в населённом пункте Фордо якобы образовались три воронки.