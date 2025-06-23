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Сальдо рассказал, что мешает властям Херсона «наладить мирную жизнь» в городе: что предприняли ВСУ

Сальдо сообщил о переоборудование ВСУ высоток Херсона под пункты управления БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные используют высотные здания в Херсоне под пункты управления БПЛА. Это не дает «наладить мирную жизнь» в городе. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что создание пунктов управления БПЛА для ВСУ особенно удобно в Херсоне, так как город располагается на высоком берегу Днепра. Кроме того, по словам губернатора, здесь много высотных построек.

«Вот в этих зданиях они беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами, которые, конечно же, мешают нам наладить мирную жизнь», — заключил Владимир Сальдо.

Боевики ВСУ, находящиеся в Сумской области, между тем, стали откупаться от службы в рядах украинской армии. Как оказалось, получить бессрочный отпуск можно за 10 тысяч долларов. Деньги принимает комбат ВСУ и без проблем отпускает солдат.

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