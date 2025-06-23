Украинские военные используют высотные здания в Херсоне под пункты управления БПЛА. Это не дает «наладить мирную жизнь» в городе. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он сообщил, что создание пунктов управления БПЛА для ВСУ особенно удобно в Херсоне, так как город располагается на высоком берегу Днепра. Кроме того, по словам губернатора, здесь много высотных построек.
«Вот в этих зданиях они беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами, которые, конечно же, мешают нам наладить мирную жизнь», — заключил Владимир Сальдо.
Боевики ВСУ, находящиеся в Сумской области, между тем, стали откупаться от службы в рядах украинской армии. Как оказалось, получить бессрочный отпуск можно за 10 тысяч долларов. Деньги принимает комбат ВСУ и без проблем отпускает солдат.