Военнослужащий из Заларинского района героически погиб в зоне СВО

Александр Ходячих героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 10 апреля 1977 года в поселке Залари. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Заларинского района, с 1996 года по 1997 года служил в рядах российской армии, показав свои лучшие качества и навыки.