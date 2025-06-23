Военнослужащий из Заларинского района героически погиб в зоне СВО

Александр Ходячих героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 10 апреля 1977 года в поселке Залари. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Заларинского района, с 1996 года по 1997 года служил в рядах российской армии, показав свои лучшие качества и навыки.
— После службы в армии Александр трудился в отделе вневедомственной охраны. Он был заботливым отцом — у него осталась дочь Ирина, Александр старался проводить с ней каждую свободную минуту, — уточнили в пресс-службе администрации.
15 января 2025 года Александр заключил контракт с ВС РФ Российской Федерации и в качестве добровольца отправился в зону СВО. Простились с Александром 22 июня.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Байкале мужчину и девочку унесло на надувном матрасе.