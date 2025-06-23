Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, даже несмотря на поддержку Украины странами НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил (ВС) Франции Ксавье Моро.
«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — отметил он в интервью ТАСС.
По его словам, в сложившейся ситуации Украина поставляет живую силу, а Североатлантический альянс — «технологии, разведданные и такие системы, как Starlink». «Несмотря на это, баланс смещается в пользу России», — уточнил французский военный.
По словам Моро, основная слабость украинских военных связана с поставляемой западной техникой, которая не приспособлена для использования на Украине.
Накануне британский аналитик Крейг Мюррей, ранее занимавший должность посла в Узбекистане, назвал безумием атаки украинских войск на российские территории при помощи поставляемого Западом оружия. По его словам, с военной точки зрения эти удары бессмысленные и могут расцениваться как «ничем не оправданная провокация».