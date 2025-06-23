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Экс-офицер ВС Франции противопоставил России альянс Украины и НАТО: в какую сторону смещен баланс сил

Экс-офицер ВС Франции Моро: баланс сил в конфликте на Украине смещен в пользу РФ.

Источник: Комсомольская правда

Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, даже несмотря на поддержку Украины странами НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил (ВС) Франции Ксавье Моро.

«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — отметил он в интервью ТАСС.

По его словам, в сложившейся ситуации Украина поставляет живую силу, а Североатлантический альянс — «технологии, разведданные и такие системы, как Starlink». «Несмотря на это, баланс смещается в пользу России», — уточнил французский военный.

По словам Моро, основная слабость украинских военных связана с поставляемой западной техникой, которая не приспособлена для использования на Украине.

Накануне британский аналитик Крейг Мюррей, ранее занимавший должность посла в Узбекистане, назвал безумием атаки украинских войск на российские территории при помощи поставляемого Западом оружия. По его словам, с военной точки зрения эти удары бессмысленные и могут расцениваться как «ничем не оправданная провокация».

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