Накануне британский аналитик Крейг Мюррей, ранее занимавший должность посла в Узбекистане, назвал безумием атаки украинских войск на российские территории при помощи поставляемого Западом оружия. По его словам, с военной точки зрения эти удары бессмысленные и могут расцениваться как «ничем не оправданная провокация».