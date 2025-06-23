В Пермском крае простятся с Леониом Лесниковым, погибшим на СВО

Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских сообщила на своей странице в VK о трагической гибели Леонида Лесникова, который родился в поселке Жемчужный (Пермский край).
Леонид служил гранатомётчиком и погиб 11 ноября прошлого года в районе Макеевки. Глава округа выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и близким бойца.
Церемония прощания пройдет 24 июня с 13:30 в доме культуры поселка Жемчужный. Накануне вечером жители поселка Кебраты также смогут проститься с Леонидом. Время для прощания там будет объявлено дополнительно.