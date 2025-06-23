В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее Слюсарь заявлял, что промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал.
«Дополнение: по состоянию на 07.50 возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.
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