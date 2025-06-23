Над Волгоградской областью за ночь уничтожили пять БПЛА

Ночь на 23 июня 2025 снова выдалась неспокойной в Волгоградской области, ПВО продолжали отбивать начавшуюся вечером массированную атаку дронов. По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи над регионом перехватили и уничтожили еще 5 украинских БПЛА самолетного типа.
До этого вечером отбили еще 4 дрона, после падения обломков БПЛА в регионе начались степные пожары, рассказал губернатор. Все их удалось потушить. Этой же ночью 14 беспилотников сбили ПВО в Ростовской области и 4 — в Астраханской.
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