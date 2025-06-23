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Волгоградский аэропорт возобновил работу после атаки дронов 22 июня

После ночной атаки беспилотников заработал волгоградский аэропорт, один самолет перенаправили на запасной аэродром.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Волгограда полностью возобновил работу после временных ограничений, введенных 22 июня из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Росавиация подтвердила, что воздушная гавань функционирует в штатном режиме, принимая и отправляя самолеты. Накануне в целях безопасности пассажиров прием и выпуск воздушных судов приостановили.

Ситуация накалялась с вечера воскресенья, когда Минобороны сообщило о ликвидации четырех БПЛА. Пассажиры, ожидавшие вылетов из Волгограда и прибытия в город, провели несколько долгих часов в аэропортах. Ожидание затянулось, вызывая волнение и неудобства.

В период ограничений один рейс, следующий в Волгоград, перенаправили на запасной аэродром. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта продемонстрировали профессионализм и оперативность, приняв все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что после сбития дронов возникли несколько мелких локальных пожаров, которые быстро ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

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