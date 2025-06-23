Пушилин: ВС РФ освободили населенные пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году

«Начну с линии фронта. Действительно, есть изменения, есть изменения достаточно знаковые. У нас за прошлую неделю освобождены были несколько населенных пунктов: это Ульяновка, это Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова — населенный пункт, он на русском называется Перестройка, если перевести. И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт, потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин.