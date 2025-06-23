Накануне Пушилин заявил, что западные страны потакают киевскому режиму, замалчивая атаки украинских войск по мирным объектам на российской территории. Глава ДНР отметил, что, недооценивая таких проявлений киевского режима и расценивая его как норму, Запад делает Киев опасным и для самого себя.