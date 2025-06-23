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Пушилин: освобождены все населенные пункты ДНР, откуда ВСУ наступали в 2023 году

ВСУ перебрасывают резервные силы в районе населенного пункта Котлино.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил (ВС) России освободили все населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), откуда украинские войска наступали в 2023 году. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Действительно, есть изменения, есть изменения достаточно знаковые … по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — сказал глава ДНР.

Кроме того, как рассказал Пушилин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервные силы в районе населенного пункта Котлино к западу от Красноармейска в ДНР.

Накануне Пушилин заявил, что западные страны потакают киевскому режиму, замалчивая атаки украинских войск по мирным объектам на российской территории. Глава ДНР отметил, что, недооценивая таких проявлений киевского режима и расценивая его как норму, Запад делает Киев опасным и для самого себя.