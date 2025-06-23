ВСУ выпустили около 100 боеприпасов по Белгородской области за сутки

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Авиловка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 8 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Ржевка дрон атаковал служебную машину СМП. Три сотрудника скорой получили ранения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в областной клинической больнице, от предложенной госпитализации отказались», — написал он, добавив, что еще один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на автобус.
По информации главы региона, по Валуйскому округу выпущено 12 беспилотников, на участке дороги Уразово — Борки в результате атаки дрона на автомобиль ранены водитель и 16-летний подросток, повреждены здание предприятия, два автомобиля, складское и административное здания. Грайворонский округ атакован с применением 26 боеприпасов и 5 беспилотников, в селе Мокрая Орловка в результате прилета снаряда пострадала женщина, в селе повреждены два частных дома, один из которых частично разрушен.
По территории Краснояружского района выпущен 61 боеприпас и 10 беспилотников, информация о последствиях уточняется. По Белгородскому району выпущено четыре боеприпаса и девять беспилотников, повреждены два частных дома, две надворные постройки, линия электропередачи и корпус сельхозпредприятия.
Борисовский район атакован с применением семи беспилотников. На территории предприятия повреждены гараж и легковой автомобиль. Кроме того, повреждены три автомобиля, три частных дома, надворная постройка и складское помещение сельхозпредприятия. «Над Волоконовским районом подавлен один FPV-дрон. Последствий нет», — добавил Гладков.