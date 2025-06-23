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ВСУ выпустили около 100 боеприпасов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 99 боеприпасов и 62 беспилотников нанесли удары по семи трайонам Белгородской области за прошедшие сутки. Ранения получили семь мирных жителей, в том числе 16-летний подросток, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Авиловка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 8 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Ржевка дрон атаковал служебную машину СМП. Три сотрудника скорой получили ранения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в областной клинической больнице, от предложенной госпитализации отказались», — написал он, добавив, что еще один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на автобус.

По информации главы региона, по Валуйскому округу выпущено 12 беспилотников, на участке дороги Уразово — Борки в результате атаки дрона на автомобиль ранены водитель и 16-летний подросток, повреждены здание предприятия, два автомобиля, складское и административное здания. Грайворонский округ атакован с применением 26 боеприпасов и 5 беспилотников, в селе Мокрая Орловка в результате прилета снаряда пострадала женщина, в селе повреждены два частных дома, один из которых частично разрушен.

По территории Краснояружского района выпущен 61 боеприпас и 10 беспилотников, информация о последствиях уточняется. По Белгородскому району выпущено четыре боеприпаса и девять беспилотников, повреждены два частных дома, две надворные постройки, линия электропередачи и корпус сельхозпредприятия.

Борисовский район атакован с применением семи беспилотников. На территории предприятия повреждены гараж и легковой автомобиль. Кроме того, повреждены три автомобиля, три частных дома, надворная постройка и складское помещение сельхозпредприятия. «Над Волоконовским районом подавлен один FPV-дрон. Последствий нет», — добавил Гладков.

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