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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, было нанесено пять ударов по Сумскому, Шосткинскому и Конотопскому районам.

«Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в направлении Николаева на подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, предварительно, в районе ПВД украинских войск.