ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

«Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных», — заявил собеседник агентства.