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Российские военные ударили по учебному центру ВСУ в Кременчуге

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Удар нанесен по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — сказал Лебедев.

Он также заявил, что был зафиксирован удар по складу горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге.

Кроме того, по его словам, цех сборки БПЛА и ремонтный цех для бронированной техники подверглись ударам в Кривом Роге Днепропетровской области.

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