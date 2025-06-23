Российские военные ударили по учебному центру ВСУ в Кременчуге

«Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — сказал Лебедев.
Он также заявил, что был зафиксирован удар по складу горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге.
Кроме того, по его словам, цех сборки БПЛА и ремонтный цех для бронированной техники подверглись ударам в Кривом Роге Днепропетровской области.
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