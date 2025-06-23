ВС РФ нанесли ночной удар по военным объектам в Киевской области

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в министерстве.
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