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ВС РФ нанесли ночной удар по военным объектам в Киевской области

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам в Киевской области, арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в министерстве.

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