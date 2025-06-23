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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили более 170 военнослужащих, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Краматорск, Васюковка, Тихоновка, Часов Яр, Дылеевка, и Константиновка Донецкой Народной Республики.