Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

«Потери противника составили более 170 военнослужащих, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Краматорск, Васюковка, Тихоновка, Часов Яр, Дылеевка, и Константиновка Донецкой Народной Республики.