Российский боец показал, чем уничтожил 16 вражеских дронов. Видео



Амур также поделился подробностями борьбы с дронами. Разведывательные станции передавали информацию о траекториях полета беспилотников оперативному дежурному, который передавал ее командиру. Командир принимал решение о размещении мобильных групп на пути следования дронов. Амур со своей зениткой входил в состав одной из таких групп. Группа занимала огневую позицию, ориентируясь на звук дронов. Обнаружение целей осуществлялось с использованием приборов ночного видения и тепловизоров, после чего дроны освещались прожекторами. Амур вел прицельный огонь из спаренных пулеметов, в результате чего сбитые дроны взрывались в воздухе или падали на землю.