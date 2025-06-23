Российский боец показал, чем уничтожил 16 вражеских дронов. Видео

«В целом устройство было сварено своими силами… Массовый налет был где-то в течение часа», — отметил Амур в интервью URA.RU.
Зенитное орудие представляет собой спаренные пулеметы, смонтированные на каркасе из металлических труб, закрепленном на треноге. Установка размещена в кузове пикапа. По словам Амура, для уничтожения 16 дронов потребовались не только самодельная установка, но и профессиональное руководство командира, согласованные действия личного состава мобильных групп, оперативное обнаружение маршрутов полета БПЛА и эффективное управление группами.
Амур также поделился подробностями борьбы с дронами. Разведывательные станции передавали информацию о траекториях полета беспилотников оперативному дежурному, который передавал ее командиру. Командир принимал решение о размещении мобильных групп на пути следования дронов. Амур со своей зениткой входил в состав одной из таких групп. Группа занимала огневую позицию, ориентируясь на звук дронов. Обнаружение целей осуществлялось с использованием приборов ночного видения и тепловизоров, после чего дроны освещались прожекторами. Амур вел прицельный огонь из спаренных пулеметов, в результате чего сбитые дроны взрывались в воздухе или падали на землю.