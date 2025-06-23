«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля поражения ОТРК “Искандер” центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео.
ВС РФ «Искандером» атаковали центр подготовки мобилизованных в районе Сум
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес ракетный удар по центру подготовки мобилизованных в районе города Сумы. Потери ВСУ составили до 100 боевиков, сообщили в Минобороны России.