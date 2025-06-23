Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 23 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

В ночь на 23 июня российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» улучшили положение по переднему краю

Бойцы «Северной» группировки поразили семь бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов.

Потери ВСУ в живой силе за сутки превысили 180 человек. Также ликвидированы три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Запада» заняли выгодные позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка ДНР.

ВС РФ ликвидировали: 110 украинских боевиков, боевую бронированную машину, восемь пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» противостоит ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 170 человек. Также ВС России уничтожили: три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения «Центра» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Центра» атаковали 14 бригад противника, в том числе сводную бригаду полиции «Хижак», в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 490 боевиков, пяти боевых бронированных машин, пяти пикапов и четырех орудий полевой артиллерии.

«Восток» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка, Червоная Зирка ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Малиновка Днепропетровской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Группировка «Днепр» продавила оборону противника

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 123 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше