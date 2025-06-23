Главное из брифинга Минобороны 23 июня 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Подразделения «Севера» улучшили положение по переднему краю
Бойцы «Северной» группировки поразили семь бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области.
В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов.
Потери ВСУ в живой силе за сутки превысили 180 человек. Также ликвидированы три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» заняли выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка ДНР.
ВС РФ ликвидировали: 110 украинских боевиков, боевую бронированную машину, восемь пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» противостоит ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 170 человек. Также ВС России уничтожили: три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Подразделения «Центра» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Центра» атаковали 14 бригад противника, в том числе сводную бригаду полиции «Хижак», в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 490 боевиков, пяти боевых бронированных машин, пяти пикапов и четырех орудий полевой артиллерии.
«Восток» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка, Червоная Зирка ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Малиновка Днепропетровской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. ВС РФ также уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.
Группировка «Днепр» продавила оборону противника
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб JDAM;
- 123 БПЛА самолетного типа.