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В Севастополе установили часовню в память о погибших от атаки ВСУ

В парке «Учкуевка» в Севастополе установили часовню в память о погибших в результате атаки киевского режима по пляжу летом 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Часовня-памятник появилась на пляже по просьбе заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, чья дочь погибла год назад в результате атаки ВСУ.

«Благочинный Северного церковного округа города Севастополя протоиерей Борис Кравец отслужил заупокойную литию и освятил часовню», — сообщил Развожаев.

После освящения часовни участники церемонии почтили погибших минутой молчания и возложили цветы.

Ровно год назад, 23 июня 2024 года, киевский режим нанес удар по Севастополю баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами, в результате которого четыре человека погибли, в том числе двое детей, более 150 человек получили ранения.

Напомним, что следователи заочно предъявили обвинение в совершении теракта командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ, полковнику Ростиславу Карпуше за обстрел пляжа.