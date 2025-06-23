В Севастополе установили часовню в память о погибших от атаки ВСУ

Часовня-памятник появилась на пляже по просьбе заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, чья дочь погибла год назад в результате атаки ВСУ.
«Благочинный Северного церковного округа города Севастополя протоиерей Борис Кравец отслужил заупокойную литию и освятил часовню», — сообщил Развожаев.
После освящения часовни участники церемонии почтили погибших минутой молчания и возложили цветы.
Ровно год назад, 23 июня 2024 года, киевский режим нанес удар по Севастополю баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами, в результате которого четыре человека погибли, в том числе двое детей, более 150 человек получили ранения.
Напомним, что следователи заочно предъявили обвинение в совершении теракта командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ, полковнику Ростиславу Карпуше за обстрел пляжа.