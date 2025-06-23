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В зону СВО из Пермского края отправят три мешка овечьей шерсти

Заявка поступила в пермский центр гуманитарной помощи.

В общественную организацию «МОЛОТ — НАШ ПЕРМСКИЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН» поступила необычная заявка из зоны проведения специальной военной операции. Бойцам потребовалась овечья шерсть. Пермяки бросили клич по ее сбору: требовалось собрать три мешка редкого груза.

Как оказалось, овечья шерсть потребовалась кинологическому центру тренировки собак для работы в зоне проведения СВО на Донбассе. В своем видеообращении бойцы также попросили земляков лекарства для четвероногих бойцов и строительные материалы.

Первой на просьбу откликнулась жительница деревни Кокоры Кунгурского округа Елена Кораблева. Она полностью закрыла заявку бойцов. Мешки с шерстью уже доставили в волонтерский центр «Молот».

«Волонтерство — это про каждого из нас. Нашими малыми добрыми делами капля за каплей наполняется чаша Победы. Чем больше будет этих “капель”, тем быстрее мы победим! Такая вот простая арифметика», — отметили в волонтеры.