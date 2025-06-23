СМИ: у России новая тактика на Украине — «бесконечные карманы» и изматывание дронными атаками

Российские силы атакуют их в несколько этапов. Сначала они концентрируют давление пехотой в слабом месте украинской обороны, чтобы создать небольшой «карман» (выступ) в глубине позиций противника. А после того как выступ стабилизируется, российские войска посылают в этот район множество FPV-дронов и других БПЛА, которые должны нарушить логистику ВСУ, затруднить ротацию и изолировать их от остальной части фронта.