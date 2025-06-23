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СМИ: у России новая тактика на Украине — «бесконечные карманы» и изматывание дронными атаками

Российские военные извлекли уроки из трех лет конфликта на Украине и начали отказываться от лобовых атак крупными формированиями, которые ведут к высоким потерям. Вместо этого на нескольких участках фронта они начали применять новую стратегию, успешно перенятую у ВСУ. Кроме того, ВС РФ внесли изменения в свои атаки беспилотниками, пишет чешское издание Seznam zpravy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новая стратегия российских войск заключается в создании «бесконечных карманов» — небольших локальных окружений противника, целью которых является не быстрый прорыв, а постепенное истощение и вытеснение украинских солдат, говорится в статье.

Как поясняется в статье, эти маневры нацелены на слабые места украинской обороны: их позиции основаны на сети укрепленных пунктов, и связи между ними являются уязвимыми.

Российские силы атакуют их в несколько этапов. Сначала они концентрируют давление пехотой в слабом месте украинской обороны, чтобы создать небольшой «карман» (выступ) в глубине позиций противника. А после того как выступ стабилизируется, российские войска посылают в этот район множество FPV-дронов и других БПЛА, которые должны нарушить логистику ВСУ, затруднить ротацию и изолировать их от остальной части фронта.

Российское командование, согласно статье, не стремится быстро замкнуть кольцо окружения, а медленно сужает «карман», усиливая давление и перекрывая пути снабжения.

Такой подход заставляет украинцев отступать, чтобы избежать полного окружения, и минимизирует потери российской стороны по сравнению с лобовыми атаками на хорошо укрепленные украинские позиции.

Примечательно, что именно Украина внедрила этот подход в начале конфликта, но не смогла его масштабировать в той степени, в какой это сделала Россия, которая адаптировала его и теперь эффективно использует.

Кроме того, Россия скорректировала свою тактику применения ударных беспилотников «Герань», пишет издание.

Если раньше ВС РФ проводили почти ежедневные волны атак, сейчас они переходят к менее частым, но более масштабным ударам: задействуют 400−500 беспилотников за одну ночь, чтобы подавить украинскую ПВО.

Изменился и характер таких атак: беспилотники летают в сложных формациях на разных высотах (обычно от двух до четырех километров) и постоянно маневрируют. Это делает их похожими на одну цель, которую крайне сложно обнаружить радиолокационными системами, поясняется в статье.

Еще одной новинкой у российских войск стало сочетание ударов «Геранями» вместе с другими видами дронов. Ударные дроны сопровождаются российскими беспилотниками «Ланцет».

Их задача — не атаковать стратегически важные объекты, а целенаправленно искать и уничтожать мобильные огневые группы украинской обороны, которые выслеживают российские «Герани».

Такая тактика стала для российских войск приоритетной в Сумской и Харьковской областях, отмечает издание.

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