СМИ: у России новая тактика на Украине — «бесконечные карманы» и изматывание дронными атаками

Новая стратегия российских войск заключается в создании «бесконечных карманов» — небольших локальных окружений противника, целью которых является не быстрый прорыв, а постепенное истощение и вытеснение украинских солдат, говорится в статье.
Российские силы атакуют их в несколько этапов. Сначала они концентрируют давление пехотой в слабом месте украинской обороны, чтобы создать небольшой «карман» (выступ) в глубине позиций противника. А после того как выступ стабилизируется, российские войска посылают в этот район множество FPV-дронов и других БПЛА, которые должны нарушить логистику ВСУ, затруднить ротацию и изолировать их от остальной части фронта.
Российское командование, согласно статье, не стремится быстро замкнуть кольцо окружения, а медленно сужает «карман», усиливая давление и перекрывая пути снабжения.
Примечательно, что именно Украина внедрила этот подход в начале конфликта, но не смогла его масштабировать в той степени, в какой это сделала Россия, которая адаптировала его и теперь эффективно использует.
Кроме того, Россия скорректировала свою тактику применения ударных беспилотников «Герань», пишет издание.
Изменился и характер таких атак: беспилотники летают в сложных формациях на разных высотах (обычно от двух до четырех километров) и постоянно маневрируют. Это делает их похожими на одну цель, которую крайне сложно обнаружить радиолокационными системами, поясняется в статье.
Еще одной новинкой у российских войск стало сочетание ударов «Геранями» вместе с другими видами дронов. Ударные дроны сопровождаются российскими беспилотниками «Ланцет».
Такая тактика стала для российских войск приоритетной в Сумской и Харьковской областях, отмечает издание.