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В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела ВСУ, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько.

Источник: РИА "Новости"

«В результате артобстрела со стороны украинских террористов обесточен жилой массив “Комсомолец” (Никитовский район Горловки)», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что без света остался поселок шахты имени Юрия Гагарина.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.