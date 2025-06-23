В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив

«В результате артобстрела со стороны украинских террористов обесточен жилой массив “Комсомолец” (Никитовский район Горловки)», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр уточнил, что без света остался поселок шахты имени Юрия Гагарина.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.