Проект «Кукловод» на оптоволокне: что известно о разработке ПНИПУ

Сейчас лишь один из шести БЛПА на оптволокне долетает до цели, остальные рвут волокно, преодолевая всего 1−2 километра, приводят статистику в пермском Политехе. Команда, в которую вошли студенты и выпускники вуза, усовершенствовала катушку для плавной размотки оптического волокна во время полета БПЛА, чтобы не допустить обрыва.
«Цифровая система управления и передачи данных “Кукловод” позволяет дрону более маневренно двигаться с высокой скоростью при управлении от первого лица, преодолевая до 25 км. Уже налажено мелкосерийное производство систем связи, найдены потенциальные покупатели. Созданная система управления БПЛА тестируется на полигоне для дальнейшего применения в зоне СВО», — пояснили агентству URA.RU в ПНИП.