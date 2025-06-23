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Проект «Кукловод» на оптоволокне: что известно о разработке ПНИПУ

Цифровая система «Кукловод», позволяющая операторам управлять дронами на оптоволокне на расстоянии до 25 километров проходит испытания для отправки в зону СВО, сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского политеха.

Сейчас лишь один из шести БЛПА на оптволокне долетает до цели, остальные рвут волокно, преодолевая всего 1−2 километра, приводят статистику в пермском Политехе. Команда, в которую вошли студенты и выпускники вуза, усовершенствовала катушку для плавной размотки оптического волокна во время полета БПЛА, чтобы не допустить обрыва.

«Цифровая система управления и передачи данных “Кукловод” позволяет дрону более маневренно двигаться с высокой скоростью при управлении от первого лица, преодолевая до 25 км. Уже налажено мелкосерийное производство систем связи, найдены потенциальные покупатели. Созданная система управления БПЛА тестируется на полигоне для дальнейшего применения в зоне СВО», — пояснили агентству URA.RU в ПНИП.

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