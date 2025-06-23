Army Recognition: производство танков Т-90М «Прорыв» в РФ выросло втрое

Российский концерн «Уралвагонзавод» за последние годы серьезно нарастил темпы производства танков Т-90М «Прорыв», пишет издание Army Recognition.
«Последний отчет Conflict Intelligence Team указывает, что производство Т-90М утроилось по сравнению с уровнем 2020−2021 годов», — говорится в материале.
Автор публикации полагает, что завод к 2028 году сможет производить 1000 боевых машин в год. Высокие темпы производства обеспечиваются за счет использования проверенных технологий, указал он. По словам журналиста, все это вызывает обеспокоенность Запада.
В статье говорится, что основным преимуществам Т-90М является относительно невысокая стоимость и масштабируемость производства.
Ранее пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила, что производство бронетехники, в том числе танков Т-90М «Прорыв», в России растет с каждым месяцем.