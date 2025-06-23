Раскрыт смысл устрашающего названия операции Ирана против баз США

Иранские военные дали название «Бешарат Фатх» своей операции против баз США на на Ближнем Востоке с целью насмешки и психологического превосходства. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. На русский язык название переводится как «Хорошая весть о победе» или «Благословение Победы».