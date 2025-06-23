Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт смысл устрашающего названия операции Ирана против баз США

Название является насмешкой над заявлениями США.

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные дали название «Бешарат Фатх» своей операции против баз США на на Ближнем Востоке с целью насмешки и психологического превосходства. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. На русский язык название переводится как «Хорошая весть о победе» или «Благословение Победы».

Ранее Иран атаковал ракетами американские базы в Катаре и Иране.

«Такие названия военным операциям даются с одной целью — насмешки. Это стеб, троллинг. Часть психологической и информационной войны, которая идет в данном регионе. Штаты вовсю трубят о своей победе, а Иран говорит, что это вовсе не так», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.

Атака на американские базы 23 июня последовала за ударом Военно-воздушных сил США по Ирану, который был осуществлен накануне.

По данным CNN, Трамп решил не отвечать на иранскую атаку, оправдывая это тем, то удар Тегерана «провалился».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше