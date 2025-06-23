Раскрыт смысл устрашающего названия операции Ирана против баз США

Иранские военные дали название «Бешарат Фатх» своей операции против баз США на на Ближнем Востоке с целью насмешки и психологического превосходства. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. На русский язык название переводится как «Хорошая весть о победе» или «Благословение Победы».
Ранее Иран атаковал ракетами американские базы в Катаре и Иране.
«Такие названия военным операциям даются с одной целью — насмешки. Это стеб, троллинг. Часть психологической и информационной войны, которая идет в данном регионе. Штаты вовсю трубят о своей победе, а Иран говорит, что это вовсе не так», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
Атака на американские базы 23 июня последовала за ударом Военно-воздушных сил США по Ирану, который был осуществлен накануне.
По данным CNN, Трамп решил не отвечать на иранскую атаку, оправдывая это тем, то удар Тегерана «провалился».