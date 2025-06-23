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Пуля снайпера ВС РФ попала в другую и отрикошетила в украинского бойца

Российские военные выпустили пули одновременно.

Источник: Аргументы и факты

Пули, которые два российских снайпера выпустили по военнослужащему украинской армии, столкнулись, и одна из них отрикошетила в бойца ВСУ, сообщается в Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo.

Он опубликовал запись с тепловизора, на которой видны две светящиеся точки, которые сталкиваются, а затем разлетаются в разные стороны, при этом боец ВСУ падает.

«Это явно не удар пули о ветки и деревья — матрица прибора позволяет фиксировать сигнатуру таких попаданий. Выходит, что пуля вошла в пулю. В любом случае, такие выстрелы бывают раз на миллион», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выстрелы были сделаны одновременно с расстояния около 650 метров при порывистом ветре.

Ранее сообщалось, что снайперы ВС РФ сбили более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ под Красноармейском.