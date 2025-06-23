ВСУ на грани полного провала: в Британии раскрыли реально положение украинской армии на поле боя

Специалист отметил, что продвижение России ускоряется, так как украинские силы теряют способность сопротивляться. По словам аналитика, у ВСУ не хватает пехоты для обороны, а их укрепленные позиции становятся уязвимыми. Меркурис добавил, что сообщения об освобождении новых территорий появляются почти ежедневно, что подтверждает слабость украинской обороны.