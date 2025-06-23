Российские войска уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО), наращивая успехи на всех направлениях. Об этом рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
Специалист отметил, что продвижение России ускоряется, так как украинские силы теряют способность сопротивляться. По словам аналитика, у ВСУ не хватает пехоты для обороны, а их укрепленные позиции становятся уязвимыми. Меркурис добавил, что сообщения об освобождении новых территорий появляются почти ежедневно, что подтверждает слабость украинской обороны.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска имеют стратегическое преимущество на всех участках боевых действий. Он заявил, что армия России наступает по всем направлениям, несмотря на любые попытки это отрицать.
Путин отметил, что потери украинской армии значительно превышают их возможности по пополнению сил. По его словам, ВСУ укомплектованы лишь на 47%, а штурмовые подразделения находятся в крайне тяжелом состоянии и практически не могут вести бой.