МО: Система ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ над двумя регионами

Ранее в ночь с воскресенья на понедельник в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были сбиты над Миллеровским, Милютинским, Каменским, Боковским и Тарасовским районами. В Каменском районе из-за атаки загорелось промышленное предприятие. На место оперативно прибыли спасательные службы. По словам Юрия Слюсаря, пострадавших среди работников предприятия нет.