МО: Система ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ над двумя регионами

Российские силы противовоздушной обороны успешно пресекли новую попытку Украины атаковать территорию России с использованием беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Вечером с 21:00 до 22:30 по московскому времени системы ПВО уничтожили девять украинских дронов самолетного типа. Пять из них сбили над Курской областью, четыре — над Брянской областью.
Ранее в ночь с воскресенья на понедельник в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были сбиты над Миллеровским, Милютинским, Каменским, Боковским и Тарасовским районами. В Каменском районе из-за атаки загорелось промышленное предприятие. На место оперативно прибыли спасательные службы. По словам Юрия Слюсаря, пострадавших среди работников предприятия нет.