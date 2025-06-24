Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко безосновательно обвинил Россию в подмене тел военных. Однако ему стоит изучить информацию о соответствующих схемах сбора и идентификации в РФ. Обвинения начались, когда вопросом передачи тел стала заниматься СБУ. Об этом подробно рассказал военкор Александр Коц в статье для KP.RU.
Он подчеркнул, что погибшие передавались вместе с их «документами, жетонами и в форме ВСУ». Каждый из них имел идентификационный номер, уточнил военкор. Он добавил, что Россия, в отличие от Украины, готова передать еще 3000 тел, однако Киев не торопится их забирать.
«Пока вопросами передачи погибших занималось Главное управление разведки Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Как только этим процессом занялась СБУ, начались чудеса с попытками очернить гуманитарную акцию. В которой, вообще-то, инициатором выступала Россия», — обратил внимание Александр Коц.
Украине уже передали 6060 тел солдат ВСУ. Россия соблюдает достигнутые в Турции договоренности, сообщил помощник президента Владимир Мединский.