Военкор Коц: Обвинять Россию в подмене тел начали из-за СБУ

Он подчеркнул, что погибшие передавались вместе с их «документами, жетонами и в форме ВСУ». Каждый из них имел идентификационный номер, уточнил военкор. Он добавил, что Россия, в отличие от Украины, готова передать еще 3000 тел, однако Киев не торопится их забирать.