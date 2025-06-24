Иностранные наемники часто встречаются в рядах Вооруженных сил Украины. Российские бойцы неоднократно уведомляли об английской, польской речи, которую слышали в зоне проведения спецоперации. Один из наемников, Бенджамин Лео Берджесс, ликвидирован под Сумами. Об этом уведомил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.
Согласно его сведениям, наемник родом из Британии. Он воевал за ВСУ под позывным «Волнистый попугайчик».
«В зоне СВО ликвидирован еще один британский наемник Бенджамин Лео Берджесс, родился 21 мая 1992 года в Портсмуте, Великобритания», — сообщил Борис Рожин.
Стало известно, что командование ВСУ распорядилось перебросить к границе Днепропетровской области и ДНР несколько групп наемников. Сейчас они находятся в Январском.