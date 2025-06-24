ВС России ликвидировали наемника из Великобритании: что известно о «Волнистом попугайчике»

Иностранные наемники часто встречаются в рядах Вооруженных сил Украины. Российские бойцы неоднократно уведомляли об английской, польской речи, которую слышали в зоне проведения спецоперации. Один из наемников, Бенджамин Лео Берджесс, ликвидирован под Сумами. Об этом уведомил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.