Под Суджей убит начальник военной полиции: что известно о гибели Жарова

Стало известно об убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова. Его тело обнаружили в Суджанском районе. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, подозреваемые в убийстве задержаны. Об этом он написал в Telegram-канале.
Александр Хинштейн сообщил, что Алексей Жаров служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Он оказывал помощь жителям, которые не стали покидать российское приграничье, уведомил врио губернатора. Он также пообещал оказать семье погибшего необходимую поддержку. О личностях подозреваемых в убийстве начальника военной полиции пока ничего неизвестно.
«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность», — добавил Александр Хинштейн.
Отмечается, что Алексей Жаров убит при попытке задержать мародеров. Его нашли мертвым 22 июня.