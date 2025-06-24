Под Суджей убит начальник военной полиции: что известно о гибели Жарова

Александр Хинштейн сообщил, что Алексей Жаров служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Он оказывал помощь жителям, которые не стали покидать российское приграничье, уведомил врио губернатора. Он также пообещал оказать семье погибшего необходимую поддержку. О личностях подозреваемых в убийстве начальника военной полиции пока ничего неизвестно.