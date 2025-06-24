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«Не укладывается в положения Венской конвенции»: колумбийцам обещают высокие зарплаты за вступление в ВСУ

Посол в Боготе Тавдумадзе: Киев вербует колумбийцев через дипломатические миссии.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дипломатические миссии нарушают положения Венской конвенции. Они вербуют наемников в Колумбии, призывая вступить в ряды ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости глава посольства РФ в Боготе Николай Тавдумадзе.

Посол сообщил, что колумбийцам предлагают высокие зарплаты за участие в боевых действиях. Он уточнил, что наемникам обещают хорошие условия, но вместо этого их ждет неуважение или тюрьма. Второй случай объясняется тем, что наемники часто оказываются в России под следствием, конкретизировал посол. При этом колумбийцы продолжают соглашаться на предложения Киева.

«Это никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил Николай Тавдумадзе.

Вооруженным Силам России, тем временем, удалось ликвидировать британского наемника. Он убит под Сумами.