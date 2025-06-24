«Не укладывается в положения Венской конвенции»: колумбийцам обещают высокие зарплаты за вступление в ВСУ

Посол сообщил, что колумбийцам предлагают высокие зарплаты за участие в боевых действиях. Он уточнил, что наемникам обещают хорошие условия, но вместо этого их ждет неуважение или тюрьма. Второй случай объясняется тем, что наемники часто оказываются в России под следствием, конкретизировал посол. При этом колумбийцы продолжают соглашаться на предложения Киева.