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Элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами

Командование ВСУ, испытывая острый дефицит подготовленных подразделений, бросает в бой даже «раскрученные» спецподразделения.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах, на фоне серьёзной нехватки подготовленного личного состава украинское командование задействует элитные спецподразделения в качестве штурмовых отрядов на линии фронта в Сумской области.

На направлении в районе Юнаковки, где продолжаются интенсивные бои, в срочном порядке был переброшен 6-й отдельный полк специального назначения «Рейнджерс», относящийся к числу наиболее подготовленных частей ВСУ. Однако, по данным источника, уже спустя неделю подразделение было выведено с передовой из-за значительных потерь.

Отмечается, что украинская армия, столкнувшись с острой нехваткой обученных бойцов, направляет в бой даже медийно известных спецназовцев, что приводит к их стремительному изматыванию и снижению боеспособности.

Между тем российские Вооружённые силы демонстрируют рост темпов наступления по всем направлениям в зоне специальной военной операции.