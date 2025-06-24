Элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами

На направлении в районе Юнаковки, где продолжаются интенсивные бои, в срочном порядке был переброшен 6-й отдельный полк специального назначения «Рейнджерс», относящийся к числу наиболее подготовленных частей ВСУ. Однако, по данным источника, уже спустя неделю подразделение было выведено с передовой из-за значительных потерь.