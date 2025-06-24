Военные Израиля заявили о запуске ракет с иранской территории

Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают ракеты, запущенные с иранской территории, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана», — сказано в сообщении в Telegram-канале вооружённых сил еврейского государства.
Израильскому населению рекомендовано оставаться в убежищах.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы договорились о прекращении огня. При этом израильские военные нанесли удары по некоторым объектам на иранской территории, включая подземный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).