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Военные Израиля заявили о запуске ракет с иранской территории

В ЦАХАЛ отметили, что из-за ракетной угрозы израильскому населению рекомендовано оставаться в убежищах.

Источник: Аргументы и факты

Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают ракеты, запущенные с иранской территории, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана», — сказано в сообщении в Telegram-канале вооружённых сил еврейского государства.

Израильскому населению рекомендовано оставаться в убежищах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы договорились о прекращении огня. При этом израильские военные нанесли удары по некоторым объектам на иранской территории, включая подземный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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