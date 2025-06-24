Одно из элитных подразделений Вооруженных сил Украины «Рейнджерс» понесло тяжелые потери в Сумской области и уже через неделю после прибытия было отправлено тыл. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Дело в том, отмечают собеседники агентства, что украинские военные испытывают острый дефицит подготовленных бойцов и вынуждено бросать на передовую элитные подразделения в качестве обычной пехоты.
Так произошло и с 6-м отдельным полком спецназа «Рейнджерс». Его экстренно перебросили под Юнаковку, но уже спустя неделю вывели с передовой из-за тяжелых потерь.
Ранее в Британии заявили, что продвижение России в зоне проведения СВО ускоряется, так как украинские силы теряют способность сопротивляться. У ВСУ не хватает пехоты для обороны, а их укрепленные позиции становятся уязвимыми.
Накануне сообщалось, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» атаковал центр подготовки мобилизованных в Сумах. В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства.