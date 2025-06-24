Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 24 июня было уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа.
Основной удар пришелся на Курскую область, где перехватили 14 воздушных целей. Над Московским регионом сбили еще два беспилотника. По одному дрону уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
24 июня Киев попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации первого беспилотника около 02:00. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. Второй дрон ВСУ ликвидирован спустя десять минут, в 02:10.
Тем временем Российские войска продвигаются по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. За последнюю неделю были успешно освобождены от присутствия украинских нацистов шесть населённых пунктов.