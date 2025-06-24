Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 24 июня силы ПВО России предотвратили атаку украинских беспилотников на шесть регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 24 июня было уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа.

Основной удар пришелся на Курскую область, где перехватили 14 воздушных целей. Над Московским регионом сбили еще два беспилотника. По одному дрону уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

24 июня Киев попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации первого беспилотника около 02:00. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. Второй дрон ВСУ ликвидирован спустя десять минут, в 02:10.

Тем временем Российские войска продвигаются по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. За последнюю неделю были успешно освобождены от присутствия украинских нацистов шесть населённых пунктов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше