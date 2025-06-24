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Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, два БПЛА сбиты над Московской областью, по одному дрону — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

В Москве на фоне атаки БПЛА приостановили работу аэропорты Внуково и Шереметьево. Власти о пострадавших не сообщали. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что обошлось без жертв и разрушений на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

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