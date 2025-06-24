Израиль сообщил о шестом за ночь и утро запуске ракет из Ирана

Израильские военные зафиксировали очередной запуск ракет с иранской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Речь идет о шестой по счёту атаке, совершённой, по версии еврейского государства, за ночь и утро 24 июня.
«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — сказано в сообщении в Telegram-канале вооружённых сил страны.
Напомним, ранее израильский телеканал N12 проинформировал, что в многоэтажный дом в городе Беэр-Шеве на юге Израиля попала ракета.
После газета The Jerusalem Post написала, что в результате случившегося три человека погибли и один пропал без вести. По сведениям издания MDA, ещё восемь человек получили ранения.