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Израиль сообщил о шестом за ночь и утро запуске ракет из Ирана

В ЦАХАЛ заявили, что израильские оборонительные системы задействованы для перехвата целей.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные зафиксировали очередной запуск ракет с иранской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Речь идет о шестой по счёту атаке, совершённой, по версии еврейского государства, за ночь и утро 24 июня.

«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — сказано в сообщении в Telegram-канале вооружённых сил страны.

Напомним, ранее израильский телеканал N12 проинформировал, что в многоэтажный дом в городе Беэр-Шеве на юге Израиля попала ракета.

После газета The Jerusalem Post написала, что в результате случившегося три человека погибли и один пропал без вести. По сведениям издания MDA, ещё восемь человек получили ранения.

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