Российский боец ценою жизни спас пленных ВСУ: известны его последние слова

«У нас был в батальоне боец с позывным Купол, представлен к званию Героя, к сожалению, посмертно. Так вот, его задача состояла в том, чтобы вывести пленных. И 10 вэсэушников были выведены, но, к сожалению, ценой жизни товарища Купола», — вспоминает военнослужащий.