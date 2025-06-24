Российский боец ценою жизни спас пленных ВСУ: известны его последние слова

Российский военнослужащий с позывным Купол совершил героический поступок, ценой собственной жизни обеспечив вывод десяти пленных украинских военных. Об этом в беседе с военным корреспондентом KP.RU Александром Коцем сообщил сослуживец Купола — боец с позывным Лимон.
«У нас был в батальоне боец с позывным Купол, представлен к званию Героя, к сожалению, посмертно. Так вот, его задача состояла в том, чтобы вывести пленных. И 10 вэсэушников были выведены, но, к сожалению, ценой жизни товарища Купола», — вспоминает военнослужащий.
Операция проводилась силами небольшой группы из четырех российских бойцов. Им удалось незаметно преодолеть 17 километров и выйти в тыл противника. В результате стремительной атаки была захвачена вражеская минометная батарея, а десять военнослужащих ВСУ взяты в плен.
При отходе с пленными боец «Купол» принял решение прикрывать группу, что позволило успешно вывести захваченных украинских военных, но стоило ему жизни. Сослуживцы вспоминают его последние слова, обращенные к товарищам: «Пацаны, мне было круто с вами служить».
Ранее сообщалось, что российский боец смог уговорить двух военнослужащих ВСУ добровольно сложить оружие, не сделав ни единого выстрела. Инцидент произошел во время продвижения российских подразделений к населенному пункту Малиновка в ДНР.