Российские солдаты нашли череп без тела под Сумами: это оставили после себя ВСУ

«Прямо у ворот в высокой траве лежит человеческий череп. Ни тела, на одежды… Такой же бойцы мне показывали в Малой Локне. У них не было объяснения, кроме версии об обезглавливании. Но куда и зачем дели тело — необъяснимо», — пишет военкор.