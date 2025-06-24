Российские солдаты нашли череп без тела под Сумами: это оставили после себя ВСУ

Российские военные нашли человеческие череп без тела во дворе одного из домов в деревне под Сумами. Бойцы ВС РФ предположили только одно — когда-то человек был обезглавлен. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
По словам журналиста, сейчас села в Сумской области мало чем отличаются от российских приграничных сел. В разбитых домах встречаются книги на русском языке. А в одном из дворов российские военные обнаружили страшную находку.
«Прямо у ворот в высокой траве лежит человеческий череп. Ни тела, на одежды… Такой же бойцы мне показывали в Малой Локне. У них не было объяснения, кроме версии об обезглавливании. Но куда и зачем дели тело — необъяснимо», — пишет военкор.
Полный репортаж Александра Коца о продвижении российских войск в Сумской области читайте здесь.
Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке остановить наступление российской армии в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду. ВС России же на данный момент освободили 14 населенных пунктов в Сумской области.