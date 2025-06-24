Военный корреспондент KP.RU Александр Коц подготовил первый материал о наступлении российских вооружённых сил в Сумской области.
«Против нас на самом деле много бригад работало», — рассказал корреспонденту начальник разведки 83-й бригады ВДВ «Глыба».
Российский военнослужащий рассказал, что в боях в Сумской области ВС РФ уничтожили два батальона 67-й бригады. Затем были атакованы 21-я, 110-я, 1-я танковая, 156-я механизированная и 71-я егерская бригады. Из-за создания «буферной зоны» некоторые из этих подразделений переформировали.
«Предполагаем, что количество личного состава у них не позволяет действовать штатными подразделениями. Плюс моральная неустойчивость, с позиций убегают. Ну, жить хочется всем», — отметил начальник разведки.
Глыба также подчеркнул, что украинскую сторону можно понять. Многие из бойцов, как он подчеркнул, были мобилизованы насильно. «Это неготовые люди, не профессиональные военные. Но встречаются и те, что готовы упираться», — отметил он.
В KP.RU опубликована эксклюзивная информация о том, как российские десантники продвигают линию фронта в направлении Сум.