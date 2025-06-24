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Мобильный интернет вновь отключили в Воронеже

Сеть у некоторых мобильных операторов перестала работать утром 24 июня после объявления об опасности атаки БПЛА. Перебои со связью наблюдаются, как минимум, в центре города.

Источник: Freepik

Напомним, что мобильный интернет в Воронеже отключали уже несколько раз. Ранее власти прокомментировали перебои с сетью, отметив, что решение об ограничениях принимаются компетентными структурами исходя из оперативной обстановки.

Напомним, что об опасности атаки БПЛА губернатор объявил сегодня утром, 24 июня. Ближе к 8 часам утра появилась информация о ликвидированном вражеском объекте. По предварительным данным, обошлось без последствий. В данный момент опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

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