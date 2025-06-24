Слова Путина о «ноге русского солдата» дошли до передовой: реакцию описал военкор Коц

«Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий. У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — старательно вычитывал тувинец слова президента, вызвав одобрительные кивки товарищей.