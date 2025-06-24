Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции живо отреагировали на недавнее выступление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Как заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц, бойцы эмоционально поддержали слова президента о том, что земля, где ступает нога русского солдата, принадлежит России.
В одном из передовых блиндажей тувинский боец, укрывавший журналиста от обстрела, с энтузиазмом процитировал президента.
«Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — сказал боец и топнул своей солдатской ногой. Его примеру последовали другие военнослужащие.
«Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий. У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — старательно вычитывал тувинец слова президента, вызвав одобрительные кивки товарищей.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что любое место, где ступала нога русского солдата, является собственностью России. Он подчеркнул, что русский и украинский — это один народ. Поэтому в данном контексте «российской» считается вся Украина. Равно, как и место, где ступала нога русского создала.