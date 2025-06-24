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Второе «кладбище деревень» в Хатыни: Военкор Коц честно рассказал о состоянии курских деревень, где были ВСУ

Военкор Коц сравнил курские деревни после захвата ВСУ с Хатынью.

Источник: Комсомольская правда

Приграничные курские села после оккупации ВСУ и освобождения российскими войсками сейчас разрушены практически полностью. Часто от жилых когда-то строений остались стены и печные трубы — как на «кладбище деревень» в мемориале белорусской Хатыни. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, даже сейчас к российским деревням на курском приграничье подъезжать нужно в особое время и на квадроциклах. Сейчас они часто оснащены прицепами. На них перевозят к передовой провизию, боеприпасы, топливо для генераторов.

Вереница сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино представляют собой удручающую картину. В одном месте стоит уцелевший чудом сарай, в другом — дом.

«Но в целом от сел остались только редкие стены да печные трубы, как на кладбище деревень в мемориале белорусской Хатыни. Уходя, ВСУ уничтожали все вокруг», — констатирует журналист.

Полный репортаж Александра Коца о продвижении российских войск в Сумской области читайте здесь.

Между тем, СК продолжает фиксировать теракты ВСУ в приграничных селах Курской области. Так, 16 июня 2025 года в вечернее время украинские боевики нанесли ракетный удар по жилым домам села Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. В результате произошедшего существенные повреждения получили более 10 частных жилых домов.